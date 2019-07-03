Спикером Европарламента стал итальянский социалист Давид Сассоли

Новым спикером Европарламента стал итальянский кандидат от партии социал-демократов Давид Сассоли. Об этом сообщается на странице спикера. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

Спикером парламента 63-летнего Сассоли выбрали на ближайшие 2,5 года. Он победил по итогам второго тура выборов, набрав, как пишет Politico, 345 голосов. Для утверждения кандидата в должности необходимо получить 334 голоса.

Помимо Сассоли, в выборах участвовали еще три человека: Ска Келлер (Германия, Зеленые), Сира Рего (Испания, Европейские объединенные левые) и Ян Захрадил (Чехия, Европейские консерваторы и реформисты). Как отмечает Politico, Захрадил получил 160 голосов, а Келлер — 119.

Среди них не оказалось евродепутата украинского происхождения Сергея Станишева. Он председатель Болгарской Социалистической партии и бывший премьер-министр Болгарии (2005-2009 годы). Накануне о возможности его назначения на должность спикера сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

Бывший журналист из Флоренции Сассони участвует в работе Европарламента с 2002 года, где занимал в том числе должность вице-спикера.