В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

В торгово-развлекательном центре «Кристалл» в Тюмени неизвестные открыли стрельбу из пневматики, посетители были эвакуированы. Об это РБК сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сообщение по факту выстрелов в ТРЦ поступило в 14 часов 49 минут. На место выехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств инцидента, уточнили в ведомстве.

В администрации комплекса РБК заявили, что в торговом центре была проведена эвакуация всех посетителей и персонала.

По данным полиции, причиной послужил конфликт между тремя посетителями ТРЦ. Один из них выстрелил в воздух из пневматического пистолета. «По предварительным данным, между тремя посетителями ТРЦ произошел конфликт, в результате которого один из участников произвел выстрелы вверх из пневматического пистолета, после чего все конфликтующие покинули место происшествия. В настоящее время устанавливается их личности», — сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

В конце июня стрельба произошла в торговом центре «Эдем» в Новосибирске. Жертвами стали два человека.