СМИ сообщили об убийстве экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге погиб бывший руководитель местной киргизской диаспоры Камчыбек Каримов. Об этом со ссылкой на главу ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области — «Дома народов Урала» — Фаруха Мирзоева сообщает портал E1.ru.

По информации других его собеседников, которые стали очевидцами событий, на Каримова накануне днем напали двое неизвестных. Инцидент произошел на улице Калинина на севере города. Сначала, по информации E1.ru, мужчину избили, а затем выстрелили в него из огнестрельного оружия. От полученных ранений Каримов скончался. Преступники с места происшествия скрылись.

Свидетели случившегося рассказали порталу, что видели рядом с погибшим сумку с деньгами. Информацию о том, что в момент нападения у Каримова при себе была крупная сумма денег, E1.ru подтвердил его помощник Урмат Курманбаев. В последние годы у бывшего главы киргизской диаспоры, по его словам, был свой бизнес на екатеринбургском рынке «Таганский ряд». Неназванный источник портала пояснил, что он был связан со сферой грузоперевозок.

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Остальных деталей о деятельности Каримова E1.ru не приводит.