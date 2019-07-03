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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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СМИ сообщили об убийстве экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге погиб бывший руководитель местной киргизской диаспоры Камчыбек Каримов. Об этом со ссылкой на главу ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области — «Дома народов Урала» — Фаруха Мирзоева сообщает портал E1.ru.

По информации других его собеседников, которые стали очевидцами событий, на Каримова накануне днем напали двое неизвестных. Инцидент произошел на улице Калинина на севере города. Сначала, по информации E1.ru, мужчину избили, а затем выстрелили в него из огнестрельного оружия. От полученных ранений Каримов скончался. Преступники с места происшествия скрылись.

Свидетели случившегося рассказали порталу, что видели рядом с погибшим сумку с деньгами. Информацию о том, что в момент нападения у Каримова при себе была крупная сумма денег, E1.ru подтвердил его помощник Урмат Курманбаев. В последние годы у бывшего главы киргизской диаспоры, по его словам, был свой бизнес на екатеринбургском рынке «Таганский ряд». Неназванный источник портала пояснил, что он был связан со сферой грузоперевозок.

Запись в facebook пользователя Дом народов Урала

Остальных деталей о деятельности Каримова E1.ru не приводит.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области РБК сообщили, что днем 2 июля возле дома № 22 по улице Калинина неизвестные напали с огнестрельным оружием на местного жителя 1965 года рождения и убили его. Имя погибшего не называется. По версии следствия, нападение было совершено из корыстных мотивов. По факту произошедшего возбуждены дела по ч. 2 ст. 105 УК и ч. 4 ст. 162 УК.

В областном управлении МВД РБК сообщили, что личность погибшего установлена: «Это мужчина, проживавший в доме, возле которого произошло убийство. Он занимался коммерческой деятельностью на рынке «Таганский ряд». Имени убитого в ведомстве также не уточнили. Отмечается, что правоохранительные органы опросили местных жителей и изъяли видеозаписи из камер наблюдения.

Согласно сообщению организации «Дом народов Урала» в Facebook, в ассоциацию народов Урала входят «сотни тысяч человек».

Теги: Екатеринбург, Убийство, диаспора, новости РБК
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