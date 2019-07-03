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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Власти Вологодской области опровергли закрытие резиденции Деда Мороза

Сообщения о возможных трудностях проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

По его словам, причиной споров стало решение реорганизовать культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза».

«Главная цель — оптимизация кадрового состава реорганизуемых учреждений, устранение дублирующих управленческих функций, обеспечение эффективного использования имущественных и финансовых ресурсов, установка сбалансированной ценовой политики. Все вместе это приведет к улучшению качества предоставляемых услуг», — уточнил Осипов.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «Дом моды Деда Мороза» закрылся, проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» из государственного стал частным и перешел под управление фирмы депутата местного заксобрания Татьяны Муровцевой. Сообщалось также, что 50 работников резиденции уволили либо они ушли сами.

Осипов отметил, что представители АО «Дед Мороз» несколько раз проводили «рекрутинговые» беседы с сотрудниками резиденции. По его словам, удалось также сформировать новое расписание с учетом необходимости трудоустройства уволенных из культурно-просветительского центра.

«В настоящее время все уволенные в связи с реорганизацией автономного учреждения культуры работники могут обратиться в АО «Дед Мороз» с заявлением об их трудоустройстве и продолжить многолетнюю работу по развитию проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», — заключил Осипов.

Как отметил руководитель департамента, до 2025 года при реализации второй очереди проекта планируется обустроить парковую зону, создать маршруты для активного отдыха, построить аттракционы, аквапарки, кинотеатры, SPA-комплексы, гостиницы, а также дома для интерактивных площадок и торговли.

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге открылась в 1999 году. Она расположена не территории деревни Морозовица. Там действуют двухэтажный терем, Тропа сказок, зимний сад, зоосад (филиал Московского зоопарка) и другие рекреационные заведения. В Великом Устюге также находятся городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

Теги: Вологодская область, Дед Мороз
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