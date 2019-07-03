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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России

Согласно последним оценкам, большинство трудоспособных россиянок умирают от новообразований. Об этом «Российской газете» рассказали в Минздраве. Из-за этого, по информации представителей ведомства, в России умирает почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста (23,8%). Об этом свидетельствует соответствующий коэффициент смертности, пояснили в министерстве. В последний раз он был рассчитан в 2017 году, отмечает издание.

Второй наиболее частной причиной смертности среди россиянок, по информации Минздрава, являются болезни системы кровообращения. От этого умирают 22,9% женщин в стране. Причиной смерти еще 19,2% жительниц России, указали в ведомстве, являются «внешние причины». В чем они выражаются, в министерстве не уточнили.

В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек. Наибольшее количество трудоспособных россиянок в этот период умирали в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего таких смертей было зафиксировано в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Данные о смертности и рождаемости в России публикуются в Демографическом ежегоднике. Согласно материалам на сайте Росстата, в последний раз такой альманах был размещен в открытом доступе в 2017 году. Из содержащихся в нем данных следовало, что в 2016 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста оценивался в 224,9 на 100 тыс. человек. При этом большинство из них скончались от болезней системы кpовообращения, чуть меньше — от ишемических болезней сердца.

Теги: Минздрав, смертность
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