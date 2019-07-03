Создатель «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

В США на 106-м году жизни скончался аниматор Милтон Квон, который работал на киностудии Disney. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Майка Квона.

По его словам, аниматор умер вследствие естественных причин в своем доме в Торрансе, штат Калифорния. Майк Квон рассказал, что его отец продолжал рисовать до самой кончины.

Как отмечает издание, он был одним из последних живущих художников, которые работали в золотую эпоху Disney (1937-1970).

Милтон Квон родился в 1913 году в Лос-Анджелесе. Он был старшим из восьми детей в семье иммигрантов, приехавших в США из Китая. Он прославился за счет работы над мультфильмами «Фантазия» и «Дамбо». Также Квон снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых боевик «Скорость» и «Могучие Рейнджеры».