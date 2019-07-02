Германия оштрафовала Facebook на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook на €2 млн за нарушения закона о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018 году. Об этом сообщает Welt.

По данным ведомства, стандарты компании не должны быть «выше немецкого законодательства». Жалобы пользователей на незаконный контент должны рассматриваться в соответствии с законом о защите Сети, уточнили в управлении.

Уточняется, что Facebook занизил число жалоб на противозаконный контент, что создало искаженную картину о масштабах противозаконного содержания и способах реакции соцсети. Кроме того, форма обращения для жалоб пользователей Facebook «слишком спрятана» на сайте.

У Facebook Ireland Limited, в свою очередь, остается возможность обжаловать решение суда. «Мы оставляем за собой право на апелляцию», — сказал представитель компании.

Согласно закону о защите Cети, принятому в 2017 году, соцсети обязаны удалять посты с призывами к ненависти и пропагандой терроризма в течение 24 часов.