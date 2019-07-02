Минздрав Боливии сообщил о нескольких заболевших неопознанным вирусом

В Боливии предварительно зафиксировано шесть случаев заболевания неопознанным вирусом, сообщила глава Минздрава страны Габриела Монтаньо. Об этом пишут La Razon и CNN.

Изначально от вируса скончался врач в городе Каранави, который, предположительно, заразился во время посещения пациента. Впоследствии были госпитализированы еще два медика, которые контактировали с умершим. При этом их анализы исключили известные вирусы.

Позднее вирусом, предположительно, заразились еще три женщины, две из них общались с заболевшим врачом. Их анализы еще не готовы, однако они продемонстрировали схожие симптомы: лихорадка, головная боль, боль в мышцах и животе.

Минздрав Боливии запросил помощь специалистов Панамериканской организации здравоохранения. Власти страны рассчитывают получить лабораторные испытания вируса в течение нескольких часов.