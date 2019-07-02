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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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Общество ,  
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Минздрав Боливии сообщил о нескольких заболевших неопознанным вирусом

В Боливии предварительно зафиксировано шесть случаев заболевания неопознанным вирусом, сообщила глава Минздрава страны Габриела Монтаньо. Об этом пишут La Razon и CNN.

Изначально от вируса скончался врач в городе Каранави, который, предположительно, заразился во время посещения пациента. Впоследствии были госпитализированы еще два медика, которые контактировали с умершим. При этом их анализы исключили известные вирусы.

Позднее вирусом, предположительно, заразились еще три женщины, две из них общались с заболевшим врачом. Их анализы еще не готовы, однако они продемонстрировали схожие симптомы: лихорадка, головная боль, боль в мышцах и животе.

Минздрав Боливии запросил помощь специалистов Панамериканской организации здравоохранения. Власти страны рассчитывают получить лабораторные испытания вируса в течение нескольких часов.

Теги: Боливия, Минздрав, вирус
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