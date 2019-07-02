Путин поручил разработать идеи для поддержки региональных брендов питания

Владимир Путин поручил Минсельхозу сформулировать предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. Об этом говорится в списке поручений президента по итогам прямой линии, который опубликован на сайте Кремля.

Идеи должны быть представлены до 1 октября 2019 года, ответственным назначен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В 2017 году Минсельхоз начал подготовку концепции для продвижения на зарубежных рынках российских брендов продуктов, в названии которых содержится наименование их происхождения. Предполагалось, что это поможет повысить добавленную стоимость экспортируемой за рубеж агропромышленной продукции.