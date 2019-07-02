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Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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В турецком порту при взрыве на танкере из Италии погиб человек

На танкере Synzania в турецком порту Алиага в Измирской агломерации произошел взрыв. Один человек погиб, еще 15 пострадали. Об этом сообщает Habertürk со ссылкой на заявление нефтехимической компании Petkim.

Как отмечается в заявлении, взрыв произошел около 23:30 (время совпадает с московским) рядом с пирсом №5, когда судно с итальянским флагом собирались загрузить сжиженным газом. Позже на танкере начался пожар, сотрудникам компании удалось его потушить. Работы по устранению последствий взрыва продолжаются, его причины пока неизвестны.

Глава Алиага Эрхан Гюнай сообщил о 16 пострадавших: из них 15 человек — граждане Италии, один — Румынии. Еще один раненый итальянский моряк умер в больнице.

Танкер с итальянским флагом, как передает, Anadolu, принадлежал азербайджанской госнефтекомпании SOCAR. Руководитель департамента по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмадов опроверг эту информацию и сообщил, что ведется расследование.

Теги: взрыв, нефтетанкер, Турция
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