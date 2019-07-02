В Ленинградской области перекрыли движение на участке трассы «Сортавала»

Движение на 130-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области полностью перекрыли. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства «Росавтодор».

Дорожное управление «Северо-Запад» (входит в «Росавтодор») отмечает, что движения нет с 8:30, так как РЖД проводят аварийно-восстановительные работы на железнодорожном переезде. Объехать участок можно через улицу Чапаева города Приозерска, отмечается на сайте. Когда движение восстановят, пока не сообщается.

Трасса «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола») протяженностью 429 км строится с 2002 года. Она связывает Петербург с Карелией. Строительство и ремонт дороги планируется полностью завершить к 2020 году.