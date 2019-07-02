В Польше трое горняков погибли из-за сильного подземного толчка в шахте

Сильный толчок произошел на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице. В результате погибли три шахтера. Еще шестерых пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщает телеканал TVN24.

Как пояснил представитель Польской горнодобывающей группы Томаш Глоговский, степень толчка по шкале Рихтера оценивается в 2,66 балла. Он отметил, что на месте работали девять шахтеров. Трое рабочих смогли самостоятельно выбраться из шахты, еще троих извлекли спасатели. Когда спасательная группа и врач нашли горняков, оказалось, что все трое погибли.

В настоящее время расследованием инцидента занимается горный отдел Катовицкого района. Специалисты намерены провести расследование для выяснения обстоятельств и причин случившегося.