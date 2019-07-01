Спасатели сообщили о возможной зариновой атаке на почтовый офис Facebook

Спасатели исследуют почтовый офис Facebook в Менло-Парке (Калифорния) на наличие зарина. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя пожарной службы Джона Джонсона, никто не пострадал. Он также сообщил, что предмет, осмотренный через одно из устройств для сканирования почты, дал положительный результат на зарин. Однако, по словам Джонсона, это может быть ложное срабатывание, и для подтверждения результата необходимо провести другое тестирование.

Как сообщает Reuters, эвакуированы два здания. Из Сан-Франциско на место происшествия выехали агенты ФБР.

Зарин относится к отравляющим веществам нервно-паралитического действия. Он представляет собой бесцветную жидкость, при нагревании которой образуются пары. Практически не имеет запаха. В большой концентрации смертельно опасен для человека.