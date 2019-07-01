Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

На YouTube-канале iVideos опубликован первый официальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» на русском языке — третья картина одноименной серии.

Лента — продолжение фильма «Джуманджи: Зов джунглей». Судя по трейлеру, персонажи вновь отправятся в мир игры «Джуманджи», чтобы спасти подростка Спенсера Гилпина — главного героя предыдущей части карты. В частности, в игре будет участвовать дедушка Спенсера, которого сыграл Дэнни ДеВито.

Помимо ДеВито в картине задействованы актер Дуэйн Джонсон, Кевин Харт и Дэнни Гловер. Режиссером стал Джейк Кэздан, работавший над предыдущей частью фильма.

Первый фильм о «Джуманджи» вышел в 1995 году, эта экранизация — адаптация одноименного произведения Криса Ван Оллсбурга. При бюджете в $65 млн фильм получил в прокате $262,7 млн и занял десятое место в США. У второй части картины, вышедшей в 2017 году, сборы — $962 млн при бюджете в $90 млн.