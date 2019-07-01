Бизнес , 20:22
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Гордеев и Костин вошли в совет директоров Объединенной зерновой компании
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) обновился совет директоров. Его избрали акционеры компании в ходе годового собрания, сообщает пресс-служба предприятия.
Собрание состоялось на прошлой неделе, 28 июня. В новый совет директоров вошли:
- вице-премьер Алексей Гордеев;
- министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
- председатель правления ВТБ Андрей Костин;
- первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев;
- зампредседателя правления Россельхозбанка Андрей Барабанов;
- гендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев;
- замруководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук (он остался из предыдущего состава совета директоров).
В феврале банк ВТБ вошел в ОЗК и стал владельцем ее пакета в размере 50% минус одна акция, который принадлежал ранее группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. Сейчас предприниматель находится под арестом по обвинению в крупных хищениях. Контрольный пакет компании принадлежит государству.