Гордеев и Костин вошли в совет директоров Объединенной зерновой компании

В Объединенной зерновой компании (ОЗК) обновился совет директоров. Его избрали акционеры компании в ходе годового собрания, сообщает пресс-служба предприятия.

Собрание состоялось на прошлой неделе, 28 июня. В новый совет директоров вошли:

вице-премьер Алексей Гордеев;

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;

председатель правления ВТБ Андрей Костин;

первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев;

зампредседателя правления Россельхозбанка Андрей Барабанов;

гендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев;

замруководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук (он остался из предыдущего состава совета директоров).

В феврале банк ВТБ вошел в ОЗК и стал владельцем ее пакета в размере 50% минус одна акция, который принадлежал ранее группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. Сейчас предприниматель находится под арестом по обвинению в крупных хищениях. Контрольный пакет компании принадлежит государству.