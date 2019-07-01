Умер отец Николая Баскова

Отец Николая Баскова Виктор умер после продолжительной болезни, сообщили РБК в пресс-службе артиста. Ему было 67 лет.

В пресс-службе не уточнили причину смерти Виктора Баскова. Время прощания и место его похорон пока также неизвестны.

О смерти Виктора Баскова в своем Instagram сообщил артист Владимир Винокур. Он выразил соболезнования семье певца. К сообщению он прикрепил семейное фото, на котором Басков запечатлен с отцом и матерью.

Виктор Басков был военным и в советские годы служил в Германии.