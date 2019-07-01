Счетная палата не стала проверять данные о полетах самолетов «Роснефти»

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов ответил на запрос партии «Яблоко», предлагавшей провести проверку сообщений об использовании руководством госкорпорации «Роснефть» самолетов компании для частных полетов. Он сообщил, что Счетная палата не может провести подобную проверку в соответствии с регламентом работы ведомства. Ответ Счетной палаты опубликован на сайте партии.

Аудитор напомнил, что Счетная палата работает на основании плана проверок, который составляется заранее на каждый год. «Проведение проверки ПАО НК «Роснефть» планом работы Счетной палаты Российской Федерации на 2019 год не предусмотрено», — говорится в ответе СП. В то же время аудитор отметил, что информация из обращения «Яблока» принята ведомством к сведению и будет «при необходимости использована при проведении запланированных контрольных мероприятий».

Расследование агентства Reuters, посвященное использованию корпоративных самолетов «Роснефти», вышло 14 июня. В нем утверждалось, что самолеты государственной нефтекомпании как минимум 13 раз летали на Майорку, Ибицу, Сардинию или Мальдивы в то время, когда на этих курортах, по данным Reuters, отдыхал сам Сечин. Агентство проанализировало данные в период с января 2015 года по май 2019 года. Исследование велось на основании информации открытых мониторинговых ресурсов. «Роснефть» опубликовала на своем официальном сайте ответ на запрос агентства, обвинив Reuters в «оперативной слежке за руководством компании «Роснефть», используя конфиденциальную информацию».

18 июня партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру и Счетную палату, предложив ведомствам проверить данные из расследования Reuters.