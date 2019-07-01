В гостинице «Балчуг» из номера похитили ценности почти на 800 тыс. руб.

В гостинице «Балчуг» из номера похитили ценности почти на 800 тыс. руб.

В московской гостинице «Балчуг» из номера похитили ювелирные украшения на сумму в 780 тыс. руб., сообщили РБК в столичном управлении МВД. Предположительно, ценности могла похитить уборщица.

Инцидент произошел 28 июня. Женщина 1989 года рождения сообщила полицейским, что в этот день примерно с 13:00 до 20:00 некто проник в номер, воспользовавшись картой доступа к магнитному замку на двери. Из номера пропали ювелирные ценности. «Установлено, что 28 июня 2019 года в номер заходила гражданка 1995 года рождения, работающая уборщицей», — отметили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).