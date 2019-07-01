Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,88 62,03 EUR Нал. 72,58 70,74 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 004,00 +259,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Общество, 05:17 Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года Общество, 04:59 Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах Технологии и медиа, 04:44 Джонсон предложил способ доказать Путину жизнеспособность либерализма Политика, 04:35 Певица Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России Политика, 04:09 В России вступили новые правила долевого строительства Бизнес, 03:39 Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо Общество, 03:30 Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400 Политика, 03:14 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 02:49 Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Политика, 02:42 В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 10 человек Общество, 02:29 Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ-3 Политика, 02:00 Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы Спорт, 01:57 Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска Политика, 01:23
Технологии и медиа ,  
0 
Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах

Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Первым партнером компании стал сервис бронирования «ТоМесто», сообщил изданию его совладелец Кирилл Шнуров. Ранее такая возможность была доступна только в разделе карт.  

Шнуров отметил, что благодаря сервису «ТоМесто» будет осуществляться взаимодействие с ресторанами. На сегодняшний день к сервису подключено 1,3 тыс. ресторанов в 20 городах страны, отметил он.

По словам менеджера продуктов «Сервисы бронирования и медиа» компании «Фудплекс» Михаила Ильичева, организация рассчитывает продолжить интеграцию в поисковике, картах и других сервисах Google.

Генеральный директор сервиса Gettable Егор Гончаренко подтвердил намерение компании вести сотрудничество с поисковой системой Google после того, как компания будет готова работать по модели ротации агрегаторов. От также отметил важность присутствия компании в «Яндексе». Однако, по словам Гончаренко, на сегодняшний день сайт и мобильное приложение приложения генерируют большой поток.

Теги: Google, рестораны, бронирование
Материалы по теме
РЖД запустила сервис бронирования отелей в соседних странах
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter