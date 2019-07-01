Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах

Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Первым партнером компании стал сервис бронирования «ТоМесто», сообщил изданию его совладелец Кирилл Шнуров. Ранее такая возможность была доступна только в разделе карт.

Шнуров отметил, что благодаря сервису «ТоМесто» будет осуществляться взаимодействие с ресторанами. На сегодняшний день к сервису подключено 1,3 тыс. ресторанов в 20 городах страны, отметил он.

По словам менеджера продуктов «Сервисы бронирования и медиа» компании «Фудплекс» Михаила Ильичева, организация рассчитывает продолжить интеграцию в поисковике, картах и других сервисах Google.

Генеральный директор сервиса Gettable Егор Гончаренко подтвердил намерение компании вести сотрудничество с поисковой системой Google после того, как компания будет готова работать по модели ротации агрегаторов. От также отметил важность присутствия компании в «Яндексе». Однако, по словам Гончаренко, на сегодняшний день сайт и мобильное приложение приложения генерируют большой поток.