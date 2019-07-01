Министр счел атаку на свою автоколонну покушением на главу МИД Ливана

Министр счел атаку на свою автоколонну покушением на главу МИД Ливана

Министр по делам беженцев Ливана Салех аль-Гариб счел атаку на свою автоколонну, совершенную в провинции Горный Ливан, попыткой покушения на главу МИД страны Джебрана Бассиля, который изначально планировал поездку в тот же район, но впоследствии ее отменил. Об этом Салех сообщил в эфире телеканала Al Jadeed.

«Попытка покушения была направлена на меня, а не на министра иностранных дел Джебрана Бассиля», — сказал министр.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, инцидент произошел 30 июня. Автоколонну Салеха обстреляли неизвестные в селении Кабр-Шамун в Горном Ливане. В результате ранения получили три человека.

Глава Прогрессивной социалистической партии Валид Джумблатт призвал провести расследование инцидента.