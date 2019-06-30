Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни. Об этом сообщает национальное телевидение Черногории.

Причины смерти Булатовича пока не называют.

Булатович родился 21 сентября 1956 года в Белграде. Он поступил в Университет Черногории на экономический факультет. В конце 1980-х годов он начал работу в молодежных организациях. Позднее он начал борьбу против руководства Союза коммунистов Югославии и выступал за защиту сербского населения Косово.

В 1989 году его избрали председателем президиума Союза коммунистов Черногории, а спустя год одержал победу на первых многопартийных выборах и стал первым Президентом Черногории. Этот пост Булатович занимал до 1998 года. Позднее, с 1998 по 2000 год он был премьер-министром Союзной республики Югославия.