В Краснодарском крае два подростка погибли под завалами заброшенного дома

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,90 62,56 EUR Нал. 72,57 70,98 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 260,00 -639,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА на товарищеском турнире в Австрии Спорт, 21:46 В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения Общество, 21:35 Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Политика, 21:35 В Краснодарском крае два подростка погибли под завалами заброшенного дома Общество, 21:10 Демократы США раскритиковали Трампа за встречу с лидером КНДР Политика, 20:45 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 20:44 В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека Общество, 20:26 В ПАСЕ внесут резолюцию от стран — противников возвращения России Политика, 20:18 Макрон предложил трех кандидатов на пост главы Еврокомиссии Политика, 20:06 Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в беседке в Минске Политика, 19:59 Росгвардия направила усиление в затопленные районы Иркутской области Общество, 19:48 Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 19:23 Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России Политика, 19:12 Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области Общество, 19:06
Общество ,  
0 
В Краснодарском крае два подростка погибли под завалами заброшенного дома

Двое молодых людей погибли при обрушении заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК России.

По предварительным данным, днем 30 июня трое парней зашли на неогороженную территорию одного из участков садового товарищества «Водник 1», где располагался недостроенный двухэтажный дом. Когда они зашли внутрь, здание обрушилось.

В результате происшествия 14-летний и 18-летний юноши скончались, еще один 22-летний молодой человек был госпитализирован.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Теги: Краснодарский край, обрушение, погибшие, подростки
Материалы по теме
В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса
Общество
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter