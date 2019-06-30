В Краснодарском крае два подростка погибли под завалами заброшенного дома

В Краснодарском крае два подростка погибли под завалами заброшенного дома

Двое молодых людей погибли при обрушении заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК России.

По предварительным данным, днем 30 июня трое парней зашли на неогороженную территорию одного из участков садового товарищества «Водник 1», где располагался недостроенный двухэтажный дом. Когда они зашли внутрь, здание обрушилось.

В результате происшествия 14-летний и 18-летний юноши скончались, еще один 22-летний молодой человек был госпитализирован.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.