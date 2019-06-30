Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в беседке в Минске

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в его резиденции в Минске. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как отмечает «БелТА», встреча состоялась в резиденции Лукашенко «Заславль». Российский и белорусский лидеры расположились в беседке, которую подарил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Трехсторонний формат встречи Лукашенко анонсировал 28 июня на переговорах с Рахмоном в Минске. «Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза», — цитировало «БелТА» белорусского президента.

Песков добавил, что после встречи все три лидера отправятся на церемонию закрытия II Европейских игр, которые завершаются в Минске.