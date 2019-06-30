Россияне и ирландцы заблудились при восхождении на Эльбрус из-за непогоды

Группа из десяти туристов, включая шестерых ирландцев, сбилась с маршрута при восхождении на Эльбрус из-за плохой видимости. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Альпинисты находятся на высоте 5,2 тыс. м, сообщение о том, что они потерялись поступило в МЧС в 13:30. На помощь им выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО).

Оперативный дежурный отряда Хизир Ойтов сообщил ТАСС, что среди альпинистов четверо россиян. «На вершину четверо россиян шли с северной стороны Эльбруса, заблудились и стали спускаться на нашу сторону (в южную. — РБК). По дороге они встретились с группой иностранных граждан и сейчас все вместе пытаются спуститься вниз, кто-то может идти сам, кому-то нужна помощь», — сказал Ойтов.

Как сообщил ТАСС замначальника отряда Альберт Хаджиев, погиб один альпинист из Ирландии. «Его тело спасатели спустили на поляну Азау и передали правоохранительным структурам. Остальные пятеро членов группы живы, их осматривают врачи». Хаджиев добавил, что четверо россиян благополучно спустились на поляну Азау, медицинская помощь им не потребовалась.