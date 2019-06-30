На границе Оренбургской области и Казахстана потушили природный пожар

На границе Оренбургской области и Казахстана потушили природный пожар

На границе Казахстана и Оренбургской области России пожарные спустя сутки ликвидировали возгорание сухой травы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным управления, информация о горении травы в Новотроицком городском округе поступила в 10:02 (08:02 мск) 29 июня. Из-за высокой температуры воздуха и сильного ветра огонь быстро распространялся, в связи с чем в Новотроицке ввели режим ЧС.

Ликвидировать возгорание удалось только в 15:47 (13:47 мск) 30 июня. В региональном главке МЧС уточнили, что общая площадь пожара составила 20 га.

К тушению были привлечены 229 человек и 58 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет Ми-8.