Чемезов оценил свою влиятельность в России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

На вопрос журналистки, что он испытывает, когда его называют одним из наиболее влиятельных лиц в стране, глава госкорпорации ответил, что «это не совсем так».

«Те качества влияния, которые мне приписывают, я в себе <...> не вижу и не ощущаю», — пояснил он.

В августе 2018 года Чемезов занял 20-е место в топ-100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков по версии Forbes. После Чемезова шли глава МИД России Сергей Лавров, генпрокурор Юрий Чайка, частный инвестор Роман Абрамович, министр обороны Сергей Шойгу и другие.