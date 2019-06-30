Ученые назвали процент испытывающих «околосмертные переживания» людей

Около 10% людей испытывают «околосмертные переживания», которые возникают в ходе угрожающих жизни событий (например, клинической смерти или автокатастрофы). Об этом говорится в исследовании ученых из Дании, Норвегии и Германии, которое было представлено на съезде Европейской академии неврологии. Его результаты опубликованы на MedicalXpress.

В исследовании участвовали более 1 тыс. человек из пяти стран. Под «околосмертными переживаниями» понимаются ощущения наподобие выхода из физического тела, видений (свет в конце тоннеля, пение ангелов), чувства полного покоя и т.д.

В целом, по данным ученых, такие переживания возникают у 10% людей. При этом 87% людей, которые пережили эти ощущения, рассказали, что испытывали искаженное восприятие времени, 65% почувствовали увеличение скорости мышления, у 63% сильно обострились чувства.