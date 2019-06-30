СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб.

Самые дешевые услуги ЖКХ в 2018 году оказываются в Дагестане, Тыве и Ингушетии, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным специалистов, в указанных регионах жители ежемесячно платили за ЖКХ менее 500 руб. за человека — 457, 478 и 488 руб. соответственно. Дороже всего коммунальные услуги обошлись жителям Магаданской области (3,5 тыс. руб. в месяц), Камчатского края (3,4 тыс.), Мурманской области (3,03 тыс.), Чукотского автономного округа (2,7 тыс.) и Московской области (2,6 тыс.).

Таким образом, отмечается в исследовании, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного жителя составил 7,67 раза. Составители рейтинга уточнили, что самые низкие цены на коммунальные услуги — в небольших регионах с низкими доходами населения, которое платить больше «все равно не сможет». Самая высокая стоимость услуг в основном зафиксирована на удаленных от промышленных центров северных и дальневосточных территориях.