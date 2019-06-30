СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,69 62,81 EUR Нал. 72,40 71,51 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 792,00 -107,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США Политика, 10:07 Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Общество, 10:01 СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб. Общество, 09:55 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 09:53 Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи Политика, 09:49 МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы Общество, 09:16 Трамп прибыл в демилитаризованную зону двух Корей Политика, 08:52 Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск Общество, 08:24 Нганну нокатиуровал экс-чемпиона UFC Дос Сантоса за 71 секунду Спорт, 08:04 Ляшко предложил Саакашвили вернуться на родину ради «уголовного дела» Политика, 07:47 Ким Чен Ын и Трамп проведут встречу в буферной зоне на границе двух Корей Политика, 07:36 Демилитаризованную зону со стороны КНДР на время закрыли для туристов Политика, 07:02 Япония впервые за 30 лет возобновит китобойный промысел Общество, 06:36 У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7 Общество, 06:20
Общество ,  
0 
СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб.

Самые дешевые услуги ЖКХ в 2018 году оказываются в Дагестане, Тыве и Ингушетии, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным специалистов, в указанных регионах жители ежемесячно платили за ЖКХ менее 500 руб. за человека — 457, 478 и 488 руб. соответственно. Дороже всего коммунальные услуги обошлись жителям Магаданской области (3,5 тыс. руб. в месяц), Камчатского края (3,4 тыс.), Мурманской области (3,03 тыс.), Чукотского автономного округа (2,7 тыс.) и Московской области (2,6 тыс.).

Таким образом, отмечается в исследовании, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного жителя составил 7,67 раза. Составители рейтинга уточнили, что самые низкие цены на коммунальные услуги — в небольших регионах с низкими доходами населения, которое платить больше «все равно не сможет». Самая высокая стоимость услуг в основном зафиксирована на удаленных от промышленных центров северных и дальневосточных территориях.

Теги: ЖКХ, Исследование, стоимость
Материалы по теме
Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции
Общество
Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Политика
Беглов заявил об экономии жителями Петербурга ₽1,5 млрд на тарифах ЖКХ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter