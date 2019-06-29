Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом

Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя. Манифестанты попытались подойти к отелю Intercontinental, где остановился 86-летний президент африканской страны, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

По данным издания, в акции участвовало порядка около 250 человек, приехавших в Женеву из нескольких стран Европы. Один из организаторов протеста по имени Роберт Ванто, живущий в изгнании, заявил, что Бийя «ведет свою диктатуру почти полвека». Активист настаивает на том, чтобы Камерун стал демократической страной.

Представитель полиции Сильвен Гийом-Жентиль заявил, что офицеры применили слезоточивый газ после того, как группа протестующих попыталась прорваться через линию полицейских, чтобы добраться до отеля. Он отметил, что в результате действий полицейских пострадали несколько человек, сообщает The New York Times.

Поль Бийя управляет Камеруном с 1982 года. В октябре 2018 года его переизбрали на пост главы государства в седьмой раз.