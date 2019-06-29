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В США умер автор музыки для российского рэпера Face

В США умер автор музыки для российского рэпера Face — 18-летний Джейкоб Туресон, известный также как Hella Sketchy. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter лейбла Atlantic Records.

«Он был невероятно творческой, чувствительной душой, которая только начинала являть миру свой талант и оригинальность», — говорится в сообщении. Лейбл выразил соболезнования его семье, родным и поклонникам.

Издание Page Six отмечает, что его отец Эрик Туресон сообщил о том, что битмейкер умер от передозировки наркотиков. В своем аккаунте в Twitter он написал, что 13 июня Джейкоба нашли в бессознательном состоянии у него дома. По словам отца, две недели он провел в коме.

Джейкоб Туресон был продюсером, исполнителем и автором музыки. В 2016-м году он написал музыку для альбома рэпера Face под названием Playboy. Российский музыкант также выразил соболезнования в своем аккаунте в Twitter. «Он был совершенно замечательным!» — написал он, поблагодарив его за совместную работу.

Туресон также сотрудничал с такими американскими музыкантами, как Lil Tracy, Tay-K и Ugly God.

Теги: музыкант, кончина
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