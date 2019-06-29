Театр «Школа современной пьесы» сократит спектакли из-за решения суда

Театр «Школа современной пьесы» сократит количество спектаклей в следующем сезоне из-за необходимости по решению суда выплатить 5 млн руб. бывшим арендодателям. Об этом РБК заявил художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз. По данным картотеки суда, речь идет о 4,6 млн руб.

«Из-за финансовых проблем у нас будут проблемы с выплатой летних зарплат артистам. К тому же, если мы в следующем сезоне планировали выпустить 5-6 спектаклей, то придется выпустить 3, может быть, 4», — заявил он.

В интервью ТАСС Райхельгауз пояснил, что, пока основное здание театра на Неглинной улице восстанавливали после пожара, «Школа современной пьесы» в том числе временно находилась в помещениях бывшего ДК «Кросна», которые принадлежат АО «МЭМЗ Памяти революции 1905 года». По словам худрука, в январе 2019 года труппа выехала из здания ДК, но оставила в нескольких комнатах оборудование и мебель для въезжающей после них Московской областной филармонии.

«Хотели передать вещи с баланса на баланс нашим друзьям, но что-то задержалось с документами, они въехали на месяц позже. Естественно, эти ребята [арендодатели] ничего лучше не нашли, чем предъявить нам двойной штраф в 5 млн руб.», — заявил Райхельгауз и уточнил, что театр не предупреждали о необходимости вывезти мебель из помещения. Он также отметил, что театр намерен подавать апелляцию.