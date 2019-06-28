Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни

Британский певец Оззи Осборн запретил американскому президенту Дональду Трампу использовать свои песни в политических целях. Таким образом он отреагировал на рекламный ролик, который появился в Twitter главы США. В нем будущее участие Трампа в предвыборной компании анонсируется под песню Crazy Train.

В сообщении, которое опубликовано в Instagram супруги Осборна Шэрон, подчеркивается, что композиции музыканта нельзя использовать ни для каких политических кампаний. Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение самого Осборна.

Музыкант предложил американскому президенту брать песни у его друзей: Канье Уэста, Кид Рока, Тэда Ньюджента.

Еще до избрания Трампа на пост президента Осборн выступал с критикой Трампа, называя его «ненормальным» и «будущим Гитлером». При этом музыкант говорил о том, что видит на посту президента Хиллари Клинтон.