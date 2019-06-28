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VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Бизнес ,  
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Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК

Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала. О сделке говорится в сообщении НЛМК, ранее о планах продажи акций сообщали источники РБК, близкие к сделке.

В компании пояснили, что после завершения сделки доля Fletcher Group в капитале составит 81%. Проданные же Fletcher Group 158 млн акций их покупатель, компания Goldman Sachs International, намерена продать акции в форме акций и ГДР институциональным инвесторам в США и за их пределами.

После сообщения о сделке стоимость акций НЛМК на Московской бирже опустилась на 6%, достигнув на минимуме отметки 160,22 руб. за бумагу.

НЛМК — крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК располагаются в России, Европе и США.

Теги: НЛМК, Владимир Лисин
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