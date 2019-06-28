В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Директор спортивного клуба «Ахмат» был найден мертвым в Тольятти, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. ГУ МВД России по Самарской области начало разыскивать подозреваемого в убийстве мужчины в Тольятти. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.

В пресс-службе СУ СКР по Самарской области рассказали РБК, что 27 июня в районе 20:00 возле дома 37 по Калмыцкой улице в Центральном районе города было обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В преступлении подозревают Хидирова Азиза, 1985 года рождения, проживающего в центральном районе Тольятти. Полиция предполагает, что он может быть вооружен и просит соблюдать осторожность.

«Приметы подозреваемого: мужчина, похож на азиата, на вид 35–40 лет, рост 185–190 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие. Одет: кепка темно-синяя с белым рисунком спереди, футболка темная с белым рисунком, синие джинсы с потертостями, кроссовки темно-синие с белыми шнурками», — говорится на сайте.

По данным следствия, 27 июня около 20:00 (19:00 мск) Хидиров застрелил на парковке возле дома № 37 по Калмыцкой улице жителя села Тимофеевка, 1982 года рождения.