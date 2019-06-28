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VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
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В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Директор спортивного клуба «Ахмат» был найден мертвым в Тольятти, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. ГУ МВД России по Самарской области начало разыскивать подозреваемого в убийстве мужчины в Тольятти. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.

В пресс-службе СУ СКР по Самарской области рассказали РБК, что 27 июня в районе 20:00 возле дома 37 по Калмыцкой улице в Центральном районе города было обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В преступлении подозревают Хидирова Азиза, 1985 года рождения, проживающего в центральном районе Тольятти. Полиция предполагает, что он может быть вооружен и просит соблюдать осторожность.

«Приметы подозреваемого: мужчина, похож на азиата, на вид 35–40 лет, рост 185–190 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие. Одет: кепка темно-синяя с белым рисунком спереди, футболка темная с белым рисунком, синие джинсы с потертостями, кроссовки темно-синие с белыми шнурками», — говорится на сайте.

По данным следствия, 27 июня около 20:00 (19:00 мск) Хидиров застрелил на парковке возле дома № 37 по Калмыцкой улице жителя села Тимофеевка, 1982 года рождения.

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне. В него, по данным телеканала, стреляли не менее четырех раз, от полученных ранений он умер на месте. Тягуна также называет местное издание «63.ru». СУ СКР по Самарской области завело уголовное дело, пишет «63.ru» со ссылкой на следователей.

В Грозном бойцовский клуб «Ахмат» основал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в середине 2014 года. Название ему дали в честь первого президента республики, отца Кадырова. Самарский филиал клуба, как отмечает Znak.com со ссылкой на его Instagram, открылся в Тольятти 15 июня.

Теги: Самарская область, Тольятти, Убийство, новости РБК
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