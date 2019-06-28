Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

«Мир еще не готов к DeepNude», — говорится в сообщении в Twitter. Разработчики программы пообещали покупателям приложения вернуть деньги. DeepNude стал доступен для пользователей 23 июня. С помощью нейросетей он «удаляет» одежду с фотографий девушек.

Отмечается, что создатели не рассчитывали, что приложение так быстро станет популярным. В результате разработчики потеряли возможность контролировать трафик.

«Мы сильно недооценили запрос», — указано в сообщении команды. Также они опасаются, что люди начнут злоупотреблять приложением.