Технологии и медиа , 11:19 Сделано для агрегаторов
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Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
«Мир еще не готов к DeepNude», — говорится в сообщении в Twitter. Разработчики программы пообещали покупателям приложения вернуть деньги. DeepNude стал доступен для пользователей 23 июня. С помощью нейросетей он «удаляет» одежду с фотографий девушек.
Отмечается, что создатели не рассчитывали, что приложение так быстро станет популярным. В результате разработчики потеряли возможность контролировать трафик.
«Мы сильно недооценили запрос», — указано в сообщении команды. Также они опасаются, что люди начнут злоупотреблять приложением.