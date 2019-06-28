Путин заявил об опасности «глупого» риска для интересов многих людей

Президент России Владимир Путин сказал, что риск всегда должен быть оправданным, а без учета реальной ситуации и последствий он может поставить под удар интересы большого количества людей. Так он высказался в интервью газете Financial Times. Его транскрипция на русском языке опубликована на сайте Кремля.

Один из журналистов задал Путину вопрос о том, увеличилась ли его готовность принимать «так называемый аппетит к риску». Путин ответил, что она ни увеличилась, ни снизилась.

Президент пояснил, что риск всегда должен быть оправданным и «это не тот случай, когда можно применить известную веселую расхожую фразу: кто не рискует, тот не пьет шампанского». Без риска, по словам Путина, не обходится ни одно решение. В зависимости от того, насколько это крупное решение, риск может быть небольшим либо серьезным. Но прежде чем рисковать, отметил президент, нужно как следует все взвесить.

«Поэтому риск на основе анализа ситуации, риск на основе прогноза последствий от принимаемых решений возможен и даже неизбежен. Глупый риск, без учета реальной ситуации и без ясного понимания последствий, неприемлем, потому что он может поставить под удар интересы большого количества людей», — заключил президент.