СМИ узнали о планах структуры Лисина продать 2,6% акций НЛМК

Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн акций предприятия, что составляет примерно 2,6% компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Goldman Sachs.

Отмечается, что после сделки через ускоренный сбор заявок доля Лисина в НЛМК составит 81%.

НЛМК — крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК располагаются в России, Европе и США.

По итогам трех месяцев 2019 года чистая прибыль металлургического комбината НЛМК за три месяца упала на 24%, до $382 млрд. Снижение произошло из-за повышения себестоимости продаж и курсовых разниц. При этом квартальная выручка НЛМК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 3% и достигла $2,9 млрд.