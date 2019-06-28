Протестующие в Багдаде сняли флаг с посольства Бахрейна

Порядка 200 человек, протестующих у посольства Бахрейна в Багдаде против прошедшего в Манаме форума по урегулированию палестино-израильского конфликта, собрались у диппредставительства страны и сняли с него флаг Бахрейна. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, для разгона толпы полиция использовала боевые патроны, никто из демонстрантов не пострадал. По информации бахрейнской газеты «Аль-Айям», несколько демонстрантов разбили стекло и двери посольства.

Как пишет Bahrain News Agency, после инцидента Министерство иностранных дел Бахрейна осудило нападение на посольство страны. Во внешнеполитическом ведомстве страны решили после атаки отозвать посла Бахрейна в Ираке Салаха аль-Малики.

Отмечается, что собравшиеся выражают протест из-за проведения в столице Бахрейна международного форума «Мир во имя процветания», который посвящен экономическим проблемам Палестины. Мероприятие проходило 25-26 июня.