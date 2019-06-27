«Ямал СПГ» начал возвращать деньги своим акционерам

«Ямал СПГ» приступил к распределению денежных средств акционерам, сообщается на сайте компании. В сообщении компании подчеркивается, что это стало возможным после успешного завершения операционных и логистических тестов, предусмотренных условиями привлечения заемного финансирования.

«Это выплаты по договорам акционерных займов, предоставленных проекту «Ямал СПГ», в соответствии с установленным порядком распределения денежных средств», — пояснил представитель НОВАТЭКа (компании принадлежит контрольный пакет в «Ямал СПГ»).

В январе 2019 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что компания планирует потратить имеющиеся у нее средства в первую очередь на погашение кредитов от акционеров.

«В конце этого года уже могут быть средства распределены. Я думаю, что наши акционеры в первую очередь захотят не дивидендов, а погашения кредитов», — сказал тогда Михельсон.

«Ямал СПГ» реализует проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Его акционерами являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три линии мощностью 5,5 млн т.