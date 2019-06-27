МЧС признало сложности с тушением горящей второй день свалки в Петербурге

МЧС признало сложности с тушением горящей второй день свалки в Петербурге

На несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге второй день продолжается пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС России по городу.

«Вчера днем было первое сообщение, площадь возгорания тогда составила 800 кв. м разрозненными очагами. В настоящее время площадь возгорания составляет 100 кв. м», — сообщил представитель ведомства. На текущий момент тушение продолжается, но оно осложняется тем, что горят завалы высотой до 15 м. «Для того чтобы тушить используется тяжелая техника, которая разгребает эти завалы вглубь, всего восемь единиц в данный момент от МЧС работает. Пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ликвидации огня задействованы восемь бульдозеров, позволяющие добраться до очагов возгорания сквозь мусор.

На место пожара выехали специалисты территориального управления Роспотребнадзора. Они возьмут пробы атмосферного воздуха для исследования на наличие загрязняющих веществ, которые могут представлять опасность для людей, живущих в районе пожара.