В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской

В МХТ им. Чехова состоялась церемония прощания с актрисой и театральным педагогом Аллой Покровской, матерью актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «РИА Новости».

В театре прошла гражданская панихида. Ее посетили актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев и ряд других театральных деятелей.

Актер Михаил Ефремов, сын актрисы, принимал соболезнования присутствовавших. Кортеж с Покровской по традиции проводили аплодисментами. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

О смерти Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год. Причиной ее смерти стал сепсис, последние годы она болела. В МХТ им. Чехова она служила последние 15 лет. В 1959 году Покровская окончила Школу-студию МХАТ, после чего до 1998 года работала в театре «Современник».