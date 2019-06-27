Худрук саратовского ТЮЗа умер после падения в оркестровую яму

В Саратове умер художественный руководитель Театра юного зрителя им. Киселева Юрий Ошеров. Ему было 75 лет. Об этом сообщается на сайте регионального министерства культуры.

Ранее, 17 июня, во время репетиции Ошеров упал в оркестровую яму, оступившись на сцене, где был выключен свет, передает ТАСС. В тяжелом состоянии он был доставлен в областную клиническую больницу.

Юрий Ошеров родился 6 ноября 1942 года в Саратове, в 1963-м стал актером местного ТЮЗа. В 1996 году он был назначен главным режиссером Саратовского ТЮЗа, а с 2007-го — художественным руководителем театра. В 1995 году Ошеров получил звание народного артиста России, до этого был заслуженным артистом РСФСР. В 2004-м он был удостоен ордена Почета.