Суд арестовал отравителя пассажиров в подмосковных электричках

Суд арестовал мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке Подсолнечная — Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Инцидент, ставший причиной разбирательства, произошел 9 февраля этого года. Ночью в тамбуре вагона электропоезда на Ленинградском вокзале Москвы был обнаружен мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. На скорой помощи он был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где спустя два часа скончался.

«Установлено, что причиной смерти явилось отравление клозапином (лепонексом), осложнившееся отеком головного мозга», — отметили в ведомстве, уточнив, что обнаруженная в крови концентрация клозапина была критической.

Денег и ценных вещей при потерпевшем не было.

По факту случившегося полиция завела два уголовных дела — по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ.