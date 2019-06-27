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Жительницу Брянска оштрафовали за танец у мемориала Великой Отечественной

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. руб. за неуважение к обществу, выраженное в неприличной форме. Об этом сообщается на сайте суда.

Червякову А.И. признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Поводом послужило видео, размещенное 28 апреля в Instagram, на котором девушка танцует на площадке памятника погибшим в Великой Отечественной войне «Курган Бессмертия». Как сочли в суде, это оскорбляет «человеческое достоинство и общественную нравственность».

Памятник «Курган Бессмертия» считается объектом культурного наследия. Девушка свою вину полностью признала. Она пояснила, что хотела записать красивое видео без намерения оскорблять память погибших в Великой Отечественной.

В феврале 2017 года на 16-летнего подростка, станцевавшего у памятника героям Великой Отечественной войны в Орехово-Зуево, было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В Следственном комитете заявили, что таким образом он проявил «явное неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды к социальной группе ветеранов Великой Отечественной войны».

Теги: штраф, Брянская область
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