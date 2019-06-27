В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам родственников, Райт умер в своем доме в Эрмос-Бич, неподалеку от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Актер долгое время боролся с раком: в 1995 году у него была диагностирована лимфома.

Известность Райт получил за роль в ситкоме «Альф» (1986–1990), где сыграл главу семейства Таннеров. Четыре сезона сериала выходили на телеканале NBC.

Актер также снимался в сериалах «Друзья», «Завтра наступит сегодня», фильмах «Весь этот джаз», «Тень», «Сон в летнюю ночь». Всего у него более 60 ролей начиная с 1974 года.

Жена Райта Линда Ибаррондо, с которой он прожил с 1965 года, умерла в 2017-м от рака молочной железы. У супругов двое детей.