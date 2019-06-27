В России создадут новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»

Российские военные инженеры разрабатывают новый легкий плавающий танк на базе авиадесантной самоходной пушки «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора «СКМБ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергея Абдулова.

По его словам, новый танк в отличие от пушки, на базе которой его создадут, не будет авиадесантируемым, получит усиленную защиту и другую ходовую часть, более надежную и менее прихотливую торсионную подвеску от БМП-3 (у «Спрута» — гидропневматическая подвеска. — РБК).

Тем не менее вся боевая часть на машине останется прежней. На «Спрут-СДМ1» установлено гладкоствольное орудие 2А75М калибра 125 мм, на нем можно использовать все производимые в России танковые снаряды.

Как будет называться новый танк, Абдулов не рассказал.

«Спрут-СДМ1» способен вести боевые действия высоко в горах и в условиях жаркого тропического климата, а также стрелять из своей пушки на плаву. Его комплекс управляемого ракетного вооружения может поражать бронированную технику на дальностях до 5 км. Летом прошлого года танком заинтересовались некоторые страны Юго-Восточной Азии, сообщал «Рособоронэкспорт».