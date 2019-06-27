СМИ узнали о выселении украинских туристов из отеля в Греции из-за флагов

Украинских туристов выселили из отеля в Греции после того, как они вывесили на балконах национальные флаги, сообщает «Обозреватель». Издание ссылается на публикацию в Facebook жительницы Киева психолога Наталии Подоляк.

По словам женщины, инцидент произошел в отеле Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос. Она приехала туда с группой детей. После размещения туристы решили вывесить на балконах украинские флаги. Как пишет ТСН, постояльцы также разместили знамена Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в России).

Подоляк заявила, что на восьмой день проживания группы в отеле другие постояльцы пожаловались, что «флаги оскорбляют их достоинство». После этого сотрудники отеля сняли полотна, не уведомив туристов, добавила она. В ответ на жалобу женщины ей заявили, что она нарушила правила отеля, утверждает Подоляк. Через несколько часов после произошедшего ей сообщили, что администрация отеля решила выселить группу и вернуть туристам деньги за последние оплаченные сутки.

Представитель туоператора Mouzenidis Travel, представившийся Спартаком, заявил женщине, что получил «приказ от руководства их выселить», поскольку «жители были недовольны красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом», утверждает Подоляк. По ее словам, в конце разговора женщине пожелали, чтобы ее с группой «больше в этом отеле не видели».

Подоляк сообщила ТСН, что директор развития Mouzenidis Travel Украина Альберт Ованесов попросил ее удалить публикацию и предложил «уладить все лично». По словам Ованесова, подобная ситуация произошла впервые. TСН также отмечает, что позднее информация о конфликте была удалена со страницы психолога.