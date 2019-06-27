Авен и Фридман получат по $1 млн по итогам работы Альфа-банка в 2018 году

Авен и Фридман получат по $1 млн по итогам работы Альфа-банка в 2018 году

Альфа-банк выплатит совладельцам кредитной организации Петру Авену и Михаилу Фридману по $1 млн в качестве вознаграждения по итогам работы банка в 2018 году, следует из данных, опубликованных на сайте Центра раскрытия информации.

В сообщении отмечается, что из этой суммы будет вычтен налог. Выплата будет произведена не позднее 16 июля — 20 дней с даты проведения годового собрания акционеров.

Фридман — крупнейший акционер Альфа-банка и член совета директоров. Авен возглавляет совет. По итогам работы банка в 2017 году они получили такое же вознаграждение.

На собрании 26 июня банк решил не выплачивать дивиденды по акциям за прошлый год и не производить отчислений в резервный фонд банка, поскольку он достиг величины, установленной уставом кредитной организации. Чистая прибыль Альфа-банка в размере 106,6 млрд руб. будет направлена на увеличение капитала и зачислена на счет нераспределенной прибыли.