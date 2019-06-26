Матвиенко предложила сократить объем отчетности для учителей к 1 сентября

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента предложила главе Министерства просвещения Ольге Васильевой сократить количество отчетов, которые заполняют учителя. Материалы заседания есть у РБК.

«Взять и издать указ, что учитель в течение года заполняет только две формы отчетности, все остальное будет незаконным», — сказала Матвиенко, предложив считать такое решение «хорошим подарком учителям» к 1 сентября.

Матвиенко также напомнила, что разговор о чрезмерной бюрократической нагрузке на учителей идет уже много лет и добавила, что Совет Федерации готов в случае необходимости подключиться к такой работе.



По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, выступавшей в ходе заседания перед Валентиной Матвиенко, Министерство просвещения уже разработало законопроект по снижению бюрократической нагрузки для педагогов, а Совет Федерации провел опрос 50 тыс. учителей по всей России, чтобы выяснить, заполнение каких бумаг сами преподаватели считают лишним.

Чаще всего учителя предлагали снять с них задачи по созданию видео- и фотоотчетов по внеклассным и воспитательным мероприятиям, заполнению статистических отчетов для разных министерств и ведомств, не относящихся к плану работы школы, а также разрешить не заполнять журналы по технике безопасности, охране жизни и здоровья, которые фактически дублируют уроки ОБЖ.

Эти предложения были переданы Васильевой для учета при доработке законопроекта.