Mitsubishi договорилась о покупке производства самолетов CRJ за $500 млн

Японское предприятие Mitsubishi Heavy Industries (MHI) заключило соглашение с канадской компанией Bombardier Inc. о покупке региональной программы пассажирских реактивных самолетов за $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба на сайте японской компании.

«В соответствии с соглашением доля Bombardier в региональной программе секьюритизации самолетов (RASPRO), которая оценивается примерно в $180 млн, будет передана MHI», — добавляется в сообщении.

Японская компания также приобретает услуги по техническому обслуживанию, поддержке, восстановлению, маркетингу и продаже самолетов серии CRJ. В Bombardier добавили, что, помимо этого, соглашение предусматривает разработку и производство лайнеров. Договор включает сеть обслуживания в Монреале, Квебеке, Торонто, Онтарио, а также сервисные центры в американских городах Бриджпорт и Тусон.

В 2016 году пассажирский реактивный самолет компании MHI совершил своей первый испытательный полет. Лайнер пролетел из японского города Нагоя в Вашингтон. Перелет составил 68 часов. Эта попытка стала первым успешным тестом после череды неудач из-за проблемы в системе кондиционирования.